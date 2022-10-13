Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:19, 13 октября 2022Среда обитания

Россиянам дали советы по жалобам на управляющую компанию

Роскачество: при ненадлежащей работе УК необходимо запросить договор управления

Фото: Антон Кардашов / Агентство «Москва»

При недовольстве работой своей управляющей компании (УК) в первую очередь необходимо запросить договор управления, который заключается с каждым жильцом дома. О том, куда пожаловаться на ненадлежащую работу организации, россиянам со ссылкой на экспертов Роскачества сообщили в «Российской газете».

Эксперты рекомендовали изучить договор управления и убедиться, что он составлен правильно и согласно ему УК должна заниматься рядом работ — в список ее обязанностей входит обеспечение нормального функционирования водопровода, электричества, лифтов, а также вывоз мусора и сохранность общего имущества. Кроме того, специалисты посоветовали изучить нормативы содержания жилфонда, где написано, каким образом и за какое время управляющая компания должна устранять неполадки.

Следующий шаг — написание претензии на руководителя организации, которую эксперты посоветовали подготовить в двух экземплярах. Первую копию следует передать в администрацию УК, а вторую оставить себе — на экземпляре предъявителя должны будут указать дату принятия претензии и подпись ответственного сотрудника, входящий номер, что будет означать, что обращение приняли в работу. В среднем время ответа на претензию занимает не более десяти рабочих дней. В случае если его не будет, специалисты рекомендуют подготовить жалобу на УК в жилинспекцию, после которой в организации проведут проверку. Если претензии будут обоснованными, организацию могут заставить исполнить свои обязанности.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022

В Роскачестве отметили, что, если решение проблемы затянулось, можно попросить помощи у прокуратуры — жалоба в правоохранительные органы ускорит процесс. Другой вариант — подача заявления в суд, где жильцы дома могут добиться компенсации от УК. Кроме того, при длительном устранении неисправности собственники имеют право потребовать сделать перерасчет ежемесячной платы за неполученную в полноценном объеме услугу.

В августе специалисты компании «Домиленд» выяснили, что около трети россиян (30 процентов) недовольны деятельностью управляющей компании.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов
Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Эксперт рассказал об опасности популярного чистящего средства
Назван безопасный маршрут транзита газа из России
Тепляковы попросили декана МГУ вернуть им деньги
Раскрыта попытка украинского ГУР совершить теракт у школы в Мелитополе
Владельцы «Манчестер Юнайтед» назвали сумму для продажи клуба
Новак заявил о сокращении мировых инвестиций в нефтегазовую отрасль
Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram
Чиновники из 30 стран обсудят санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.