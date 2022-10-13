Россиянам дали советы по жалобам на управляющую компанию

Роскачество: при ненадлежащей работе УК необходимо запросить договор управления

При недовольстве работой своей управляющей компании (УК) в первую очередь необходимо запросить договор управления, который заключается с каждым жильцом дома. О том, куда пожаловаться на ненадлежащую работу организации, россиянам со ссылкой на экспертов Роскачества сообщили в «Российской газете».

Эксперты рекомендовали изучить договор управления и убедиться, что он составлен правильно и согласно ему УК должна заниматься рядом работ — в список ее обязанностей входит обеспечение нормального функционирования водопровода, электричества, лифтов, а также вывоз мусора и сохранность общего имущества. Кроме того, специалисты посоветовали изучить нормативы содержания жилфонда, где написано, каким образом и за какое время управляющая компания должна устранять неполадки.

Следующий шаг — написание претензии на руководителя организации, которую эксперты посоветовали подготовить в двух экземплярах. Первую копию следует передать в администрацию УК, а вторую оставить себе — на экземпляре предъявителя должны будут указать дату принятия претензии и подпись ответственного сотрудника, входящий номер, что будет означать, что обращение приняли в работу. В среднем время ответа на претензию занимает не более десяти рабочих дней. В случае если его не будет, специалисты рекомендуют подготовить жалобу на УК в жилинспекцию, после которой в организации проведут проверку. Если претензии будут обоснованными, организацию могут заставить исполнить свои обязанности.

В Роскачестве отметили, что, если решение проблемы затянулось, можно попросить помощи у прокуратуры — жалоба в правоохранительные органы ускорит процесс. Другой вариант — подача заявления в суд, где жильцы дома могут добиться компенсации от УК. Кроме того, при длительном устранении неисправности собственники имеют право потребовать сделать перерасчет ежемесячной платы за неполученную в полноценном объеме услугу.

В августе специалисты компании «Домиленд» выяснили, что около трети россиян (30 процентов) недовольны деятельностью управляющей компании.