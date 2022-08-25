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Названа доля недовольных работой коммунальщиков россиян

«Домиленд»: около трети россиян недовольны качеством работы коммунальщиков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Около трети россиян (30 процентов) оказались недовольны деятельностью управляющей компании (УК). Долю неудовлетворенных качеством работы коммунальщиков граждан назвали в своем исследовании специалисты компании «Домиленд», пишет РБК.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1500 жителей России старше 18 лет. По данным «Домиленда», десять процентов респондентов полностью недовольны работой УК и качеством обслуживания. Другие десять процентов не устраивает невозможность дозвониться коммунальщикам при возникновении проблем, шесть процентов не удовлетворены скоростью реакции УК, а четыре процента — качеством услуг, так как большинство проблем остаются нерешенными.

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Полностью довольными качеством услуг оказались лишь 18 процентов опрошенных, а 52 процента россиян никогда не обращались к коммунальщикам и потому не могут оценить их деятельность. Оценивая комфортность общения с представителями управляющих организаций, 51 процент респондентов указал на невозможность с ними связаться. Еще 11 процентов пожаловались на невозможность достичь взаимопонимания с сотрудниками УК. Десять процентов боятся нарваться на грубость, восемь — чувствуют неудобство и не хотят отвлекать своими вопросами, а два процента боятся представителей своей УК. При этом 18 процентов полностью устраивает общение с коммунальщиками.

По данным специалистов, подавляющее число респондентов (77 процентов) не принимает участия в общественной жизни многоквартирного дома. 14 процентов активно участвуют, но решают все вопросы практически без участия УК. Другие девять процентов россиян ответили, что вместе с другими собственниками выбрали УК и вместе контролируют ее работу.

Нина Ташевская
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