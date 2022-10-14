В Московском регионе не увидели предпосылок для роста цен на жилье

Эксперт Мищенко не увидела предпосылок для роста цен на «вторичку» в Московском регионе

Цены на вторичное жилье в Московском регионе не будут повышаться в ближайшие полгода — вместо этого наблюдаются предпосылки к их снижению. Подобный прогноз дала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко, пишут «Известия».

По словам эксперта, до весны стоимость «вторички» в регионе, скорее всего, не вырастет. Специалист выразила надежду на то, что рынок жилья оживится в декабре нынешнего года — спрос на недвижимость может повыситься за счет того, что потенциальные покупатели получат крупные годовые премии и захотят потратить их на первый взнос по ипотеке. Однако Мищенко добавила, что даже если сделки по такому поводу будут заключаться и в период с января по февраль, то цены на недвижимость все равно значительно не поднимутся. Кроме того, после роста активности клиентов весной есть вероятность того, что рынок вновь ослабнет, а летом будет находиться в застойном состоянии. «Основная надежда — на следующую осень, деловой сезон, когда есть надежды, что мы отыграем все предыдущие потери», — подытожила эксперт.

При этом, согласно результатам опроса россиян, проведенным специалистами банка «Открытие», более половины респондентов выразили иную точку зрения. По их мнению, в ближайшие полгода цены на жилье увеличатся. При этом наибольший рост цен, убеждены 59 процентов россиян и 56 процентов москвичей, следует ожидать на новые квартиры. Треть респондентов отметила, что рассматривает приобретение недвижимости в качестве выгодной инвестиции.

В октябре о будущем цен на жилье в России высказался генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. По его мнению, к концу осени нынешнего года на рынке недвижимости будет достигнуто дно цен на уровне минус 20-25 процентов от января.