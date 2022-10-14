Журова оценила шансы Дзюбы стать депутатом

Журова заявила, что футболист «Адана Демирспор» Артем Дзюба достоин быть депутатом Госдумы

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова оценила шансы российского футболиста «Адана Демирспор» Артема Дзюбы стать депутатом. Ее слова приводит Sport24.

«Не сомневаюсь, что Дзюба как человек умный, образованный и популярный достоин быть в Госдуме. Но вопрос: надо ли это Дзюбе, замечательному человеку, известному спортсмену и любимцу страны?» — заявила она.

Журова отметила, что для вхождения в Госдуму недостаточно публичности и человек должен понимать, что ему придется потерять некоторую свободу из-за этого решения.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел четыре матча, в которых забил один мяч.

22 мая стало известно об уходе Дзюбы из «Зенита». Форвард выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.