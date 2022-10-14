Москвичи потеряли интерес к покупке элитных загородных домов

NF Group: число сделок на рынке подмосковного элитного жилья сократилось на 48 процентов

За период с января по сентябрь 2022 года на первичном рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья было совершено 90 сделок, что на 48 процентов меньше, чем за аналогичный период 2021 года. О том, что москвичи потеряли интерес к покупке дорогих загородных домов, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании NF Group (бывший Knight Frank Russia).

За третий квартал в Подмосковье приобрели 40 новых элитных домов. Относительно периода с июль по сентябрь 2021 года в 2022-м показатель сократился на 51 процент. Несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, по сравнению со вторым кварталом текущего года параметр, относящийся к третьему кварталу, увеличился на 33 процента.

Что касается ситуации на вторичном рынке, то за три квартала было продано 792 элитных загородных объекта. За три квартала 2022 года этот показатель вырос на 9 процентов. При этом в третьем квартале было зафиксировано 196 сделок — на 16 процентов меньше, чем во втором квартале. Всего за три квартала нынешнего года на обоих рынках дорогого загородного жилья в Подмосковье заключили 882 сделки. Отрицательная динамика этого показателя по сравнению с тремя кварталами предыдущего года составила два процента.

Эксперты отметили, что за три квартала объем предложения элитной загородной недвижимости в Подмосковье увеличился на восемь процентов, за квартал — на три процента. Всего для покупки на конец сентября текущего года были доступны 2173 лота — 475 на первичном рынке и 1698 на вторичном.

При этом цены на подмосковную элитную «первичку» упали на все виды жилья, кроме таунхаусов. Средний бюджет предложения коттеджей с начала года упал на 17 процентов, до 236 миллионов рублей, земельных участков — на 40 процентов, до трех миллионов рублей за сотку. На «вторичке» средние показатели для коттеджей подешевели на 18 процентов, до 282 миллионов рублей, а стоимость сотки земли не изменилась и составила три миллиона рублей. По мнению экспертов, снижение цен обусловлено колебанием курсов валют, так как 18 процентов от всех объектов выставляются в долларах или евро, а также выходом новых объектов на первичный рынок.

В октябре эксперты рынка недвижимости пришли к выводу, что москвичи потеряли интерес к аренде элитного жилья. Основной причиной этого они назвали переезд части съемщиков за границу.