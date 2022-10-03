В сентябре спрос на аренду элитного жилья в Москве упал на 30-40 процентов

В сентябре 2022 года в Москве спрос на аренду элитных квартир средней стоимостью в 200-250 тысяч рублей в месяц рухнул на 30-40 процентов относительно аналогичного периода 2021 года — в основном из-за переезда части съемщиков за границу. О том, что москвичи потеряли интерес к аренде элитного жилья, сообщили эксперты компаний Moscow Sotheby’s International Realty, Kalinka Group, Knight Frank Russia и Intermark Real Estate, пишет РБК.

Специалисты из Moscow Sotheby’s International Realty добавили, что количество заявок и звонков по поводу подбора элитной недвижимости к концу текущего года может упасть еще на 15-20 процентов — по причине оттока из страны иностранных арендаторов, начавшегося весной, а также падения спроса на съем квартир среди россиян, уехавших за границу. В основном падение спроса на аренду наблюдалось со стороны москвичей. При этом объем предложения увеличился — те владельцы квартир, которые собрались переехать за рубеж, захотели экстренно сдать свое жилье в аренду.

Из иностранных арендаторов, доля которых на рынке составляет три-четыре процента от общего числа, дорогое жилье в российской столице сейчас снимают преимущественно дипломаты и топ-менеджеры компаний, не прекращавших работу на российском рынке. При этом эксперты ожидают, что значительная часть из них уедет, так как во многих государствах своих граждан, находящихся в России, призвали покинуть страну.

Риелторы отмечают, что многие потенциальные арендаторы решили взять паузу, так как их волнуют общая ситуация в стране и сообщения о частичной мобилизации, пока все не прояснится. По словам директора департамента аренды Intermark Real Estate (бывший Savills) Елены Куликовой, определить, реальный ли сейчас спад на рынке или это временная пауза, удастся чуть позже, так как арендатор дорогой недвижимости в случае досрочного расторжения договора должен как минимум за месяц уведомить владельца квартиры о своем решении. Кроме того, в данный момент сильного роста предложения от собственников элитного жилья пока не наблюдалось. «По итогам первой недели со дня объявления о мобилизации спад меньше, чем был в момент начала СВО», — подытожила специалист.

В сентябре эксперты рынка недвижимости пришли к выводу, что спрос на аренду квартир в Москве за первую неделю после начала мобилизации снизился на 10-15 процентов относительно предшествующей ей недели и сентября 2021 года. По их словам, одна часть клиентов уезжает в другие регионы для того, чтобы побыть с семьей, вторая меняет страну пребывания, а третья на фоне экономической ситуации останавливает свой выбор на более дешевых квартирах и поэтому расторгает договоры.