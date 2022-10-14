Гол и три передачи российского игрока помогли «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Гол и три паса Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» одержать вторую победу в сезоне НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Миннесоту Уайлд» во втором матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сент-Поле в ночь на пятницу, 14 октября, и завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. Одержать победу «Рейнджерс» помогли гол и три результативные передачи российского нападающего Артемия Панарина. Он был признан первой звездой матча. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 36. В составе «Миннесоты» отличился другой россиянин, нападающий Кирилл Капризов, совершивший одну голевую передачу.

Панарин набирает очки во второй игре сезона подряд. В прошлый раз он отдал пас в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг» и помог «Рейджерс» победить со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что два россиянина вошли в топ-10 игроков стартовавшего сезона НХЛ. Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин расположился на десятой строчке в списке. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский занял шестое место, а его партнер по команде, российский форвард Никита Кучеров оказался в следующей десятке вместе с Шестеркиным и Капризовым.