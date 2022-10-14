Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Брентфорд
Сегодня
22:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|11-й тур
Райо Вальекано
Сегодня
22:00 (Мск)
Хетафе
Испания - Примера|9-й тур
Страсбург
Сегодня
22:00 (Мск)
Лилль
Франция - Лига 1|11-й тур
09:19, 14 октября 2022Спорт

Гол и три передачи российского игрока помогли «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Гол и три паса Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» одержать вторую победу в сезоне НХЛ

Фото: Danny Wild / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Миннесоту Уайлд» во втором матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сент-Поле в ночь на пятницу, 14 октября, и завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. Одержать победу «Рейнджерс» помогли гол и три результативные передачи российского нападающего Артемия Панарина. Он был признан первой звездой матча. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 36. В составе «Миннесоты» отличился другой россиянин, нападающий Кирилл Капризов, совершивший одну голевую передачу.

Панарин набирает очки во второй игре сезона подряд. В прошлый раз он отдал пас в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг» и помог «Рейджерс» победить со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что два россиянина вошли в топ-10 игроков стартовавшего сезона НХЛ. Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин расположился на десятой строчке в списке. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский занял шестое место, а его партнер по команде, российский форвард Никита Кучеров оказался в следующей десятке вместе с Шестеркиным и Капризовым.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
SpaceX отказалась платить за работу Starlink на Украине
Запорожская АЭС откажется от топлива из США
Европе предрекли большие потери из-за разрыва связей с Россией
Убившая семерых младенцев медсестра назвала себя недостойной жизни
Danone объявила об уходе из России
Российского полицейского заподозрили в работе на украинскую разведку
Популярный юморист рассказал о волнении из-за визита дедушки на концерт
Впервые выявлен точный механизм работы человеческого слуха
В Белоруссии назвали способное подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой условие
Венгрия объяснила отношение Европы к антироссийским санкциям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.