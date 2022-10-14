Власти Петербурга назвали законным вручение повесток жителям на выходе из дома

Власти Петербурга заявили о законности вручения жителям повесток на выходе из дома

Власти Санкт-Петербурга заявили, что во вручении некоторым жителям Калининского района повесток на выходе из дома нет противоправных действий. Об этом сообщили в администрации, передает РИА Новости.

«В связи с тем, что по ряду адресов в Калининском районе лица, лично получившие повестки, не явились в военный комиссариат и не предоставили о себе учетные данные, им повторно были выписаны повестки», — объяснили в администрации.

Там добавили, что для этой цели в домах работают «группы оповещения», состоящие из сотрудников военкомата, районной администрации и полиции. Их целью власти назвали оповещение граждан о необходимости явки в военный комиссариат.

Власти подчеркнули, что никаких противоправных действий эти «группы оповещения» не совершают, уточнив, что они не блокируют выходы из подъездов. Власти призвали с пониманием отнестись к «организационным мероприятиям по вручению повесток».

В настоящее время администрация петербургского района проводит дополнительный инструктаж для членов «групп оповещения».

Полицейские устроили «облавы» на резервистов в подъездах жилых домов в Петербурге 14 октября. Очевидцы сообщали, что стражи правопорядка ждали, когда мужчины выйдут из квартир на работу, и в этот момент вручали им повестки. Похожая ситуация сложилась в Москве, где на резервистов устраивали «облавы» у станций метро.

Сенатор Андрей Клишас назвал недопустимыми массовые «облавы» на резервистов. Он объяснил, что у военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц, подчеркнув, что органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица или же при розыске уклонистов.