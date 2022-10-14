Назван обогнавший «Москву Сити» по строительству новых квартир район Москвы

Forma: район Пресня обогнал «Москву Сити» по объему ввода нового жилья

За последние пять лет столичный район Пресня обогнал премиальный кластер «Москва-Сити» по строительству новых квартир. Лидера по объему ввода жилой недвижимости назвали аналитики девелоперской компании Forma. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, в указанный период на территории исторической Пресни было введено порядка 396 тысяч квадратных метров квартир и апартаментов, дополнительные 348 тысяч квадратных метров жилья реализуются в строящихся проектах.

«Суммарный объем высокобюджетного жилья на территории исторической Пресни впервые превысил данный показатель кластера "Москва-Сити", где суммарная площадь лотов, предназначенных для проживания, составляет 726 тысяч квадратных метров (с учетом строящихся башен)», — отметили аналитики.

В Forma сообщили, что в ближайшие годы на Пресне планируют возвести еще 92 тысячи квадратных метров жилья и апартаментов в четырех новых проектах. Уточняется, что доля премиального и элитного жилья на первичном рынке в районе за последние пять лет выросла с 42 процентов до 100 процентов — локация стала одним из главных кластеров премиального и элитного жилья в Центральном административном округе (ЦАО) столицы.

Покупатели также оценили потенциал района — за последние 12 месяцев в Пресненском районе было заключено 52 процента всех сделок в премиальном сегменте в ЦАО (годом ранее это значение составляло 38 процентов). При этом средняя цена объектов на Пресне достигает 868,3 тысячи рублей за один квадратный метр, тогда как в «Москва-Сити» — 736,2 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее аналитики ЦИАН назвали лидирующие по вводу нового жилья мегаполисы России. Первое место занял Омск — там с января 2022 года появилось больше всего доступных для покупки квартир и апартаментов в новостройках.