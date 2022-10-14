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16:03, 14 октября 2022Культура

Black Star объяснили жалобу на Клаву Коку происками клерков

Black Star объяснили жалобу на Клаву Коку в Следственный комитет происками клерков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Генеральный директор лейбла Black Star Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) прокомментировал жалобу на российскую певицу Клаву Коку в Следственным комитет, объяснив данное обращение происками клерков. Своим мнением продюсер поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Обращение с требованием возбудить уголовное дело против исполнительницы появилось после ее выступления «возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке» во Владивостоке на День знаний.

«О каких преступных действиях идет речь? Какой состав у так называемого преступления, состоящего из выступления популярного артиста на главной площади Владивостока недалеко от строящейся церкви?» — задался вопросами Пашу.

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Продюсер добавил, что на момент выступления артистки Спасо-Преображенский кафедральный собор, расположенный недалеко от площади, находился на стадии строительства, и подчеркнул, что расположение сцены для проведения концерта определялось организаторами и не было согласовано с певицей.

«Все, что запрещено законом, нашим лейблом, артистами и, в частности, Клавой Кокой не нарушается. Все остальное — желание клерков заработать баллы в текущей повестке! Смешно», — заявил директор лейбла.

Пашу отметил, что вопрос о пользе или влиянии на подрастающее поколение творчества популярных исполнителей не может являться основанием для подачи заявления в Следственный комитет, а также выразил готовность отстаивать права и невиновность Клавы Коки в каких-либо преступлениях в случае, если СК все-таки начнет проверку.

Сама Клава Кока ранее заявила, что не выбирала место для сцены и не знала, что поблизости находится храм.

В сентябре сообщалось, что прокуратура начала проверку по двум статьям в отношении Клавы Коки. Тексты песен и выступления исполнительницы проанализируют на предмет нарушения статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Обращение в прокуратуру поступило после выступления певицы на Дне знаний во Владивостоке.

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Анастасия Астахова
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