Директор Клавы Коки ответил на обвинения из-за шоу в коротком платье у храма

Представитель Клавы Коки назвал несуразицей обвинения из-за шоу в коротком платье у храма

Концертный директор певицы Клавы Коки Денис Баранов ответил на обвинения в адрес артистки из-за выступления в коротком платье перед детьми на фоне храма. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что у артистки идеальная репутация, а каждое шоу может кого-то возмутить

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что прокуратура начала проверку по двум статьям в отношении Клавы Коки. Тексты песен и выступления исполнительницы проанализируют на предмет нарушения статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Обращение в прокуратуру поступило после выступления певицы на Дне знаний во Владивостоке. Рядом с концертной площадкой находился храм.

Концертный директор артистки заявил, что пока не слышал, чтобы кто-то возмутился по поводу ее выступления. «Я пока не слышал. Знаете, каждый концерт кого-то что-то всегда возмущает», — отметил он.

Это какая-то чушь полная. Несуразица. Клава выступает на Днях города даже в Москве в течении пяти лет. У нее идеальная репутация. Все ее треки абсолютно цензурные, светлые и добрые. Кто-то что-то недовольный жизнью написал, мы на это даже время тратить не будем Денис Баранов концертный директор Клавы Коки

Ранее сообщалось, что Фрунзенский районный суд Саратова постановил запретить и заблокировать в России музыкальный клип певицы Алены Швец на песню «Две девочки». Об этом сказано в сообщении прокуратуры, которое опубликовал в своем Telegram-канале лидер «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков.