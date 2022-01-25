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Суд постановил заблокировать клип Алены Швец после жалоб «Мужского государства»

Саратовский суд решил запретить клип певицы Алены Швец после жалоб «Мужского государства»

Кадр: клип «Две девочки»

Фрунзенский районный суд Саратова постановил запретить и заблокировать в России музыкальный клип певицы Алены Швец на песню «Две девочки». Об этом сказано в сообщении прокуратуры, которое опубликовал в своем Telegram-канале лидер «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков.

Отмечается, что в настоящий момент видео еще доступно для просмотра, так как решение не вступило в законную силу.

С июня 2021 года сторонники женоненавистнической организации «Мужское государство» отправляли в правоохранительные органы жалобы на клип исполнительницы. В октябре с требованием проверить ролик в Роскомнадзор также обратилась уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

В ноябре полиция Новосибирска отказались возбуждать уголовное дело из-за обращения «Мужского государства» по поводу ЛГБТ-пропаганды, так как не обнаружила ее в ходе проверки.

Клип Алены Швец «Две девочки» вышел в июне 2021 года. Его центральными персонажами стали две подруги-школьницы, испытывающие друг к другу теплые чувства. По сюжету ролика, обе сталкиваются с непринятием окружающими их отношений.

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Сергей Равин
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