Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у храма

Певица Клава Кока подаст в суд после обвинений в выступлении на фоне храма

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Поп-певица Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу во Владивостоке. Она высказалась о ситуации в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Артистка, которую обвинили в выступлении в коротком платье на фоне храма, подчеркнула, что не выбирала место для сцены и не знала, что поблизости находится храм. Также она заявила, что выступала на городском мероприятии и не использовала во время концерта нецензурную лексику.

По словам Коки, к российским журналистам обращались с просьбой опубликовать заказные статьи о ней. Певица подаст в суд вместе с лейблом Black Star, чтобы найти тех, кто пытается опорочить ее репутацию.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что прокуратура начала проверку по двум статьям в отношении Клавы Коки. Тексты песен и выступления исполнительницы проанализируют на предмет нарушения статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Обращение в прокуратуру поступило после выступления певицы на Дне знаний во Владивостоке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли негласное правило Запада по Украине
Россиянам рассказали о положенных при сокращении выплатах
Двух молодых людей задержали после обнаружения тела 16-летней россиянки
Популярный российский блогер рассказал о случайной прославившей его находке
«Спартак» разгромил «Факел» в матче Кубка России
Опубликованы фото нашествия тараканов в Подмосковье
Лукашенко решил уравнять прибывших в Белоруссию украинцев с белорусами
Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у храма
На Украине зафиксировали первый случай оспы обезьян
Футбольный болельщик взыскал с России 1,8 миллиона рублей за незаконное дело
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.