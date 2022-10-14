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05:01, 14 октября 2022Культура

На Клаву Коку пожаловались в Следственный комитет

Против Клавы Коки потребовали возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих
Клава Кока

Клава Кока. Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Фонд защиты национального исторического наследия потребовал проверить творчество российской певицы Клавы Коки (Клавдии Высоковой) на предмет оскорбления чувств верующих. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на жалобу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Фонд просит проверить песни певицы, а также возбудить в отношении нее уголовное дело. «По данному факту следователями уже инициирована проверка», — говорится в обращении.

Обращение появилось после выступления Клавы Коки «возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке» во Владивостоке на День знаний. Артистка свою вину не признает. По ее словам, выбор места проведения мероприятия лежит на плечах администрации Владивостока.

Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку по двум статьям в отношении Клавы Коки. Тексты песен и выступления исполнительницы проанализируют на предмет нарушения статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

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Юлия Мискевич
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