Кремль отреагировал на информацию об «облавах» на резервистов

Песков переадресовал в военкоматы вопросы об «облавах» на резервистов в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал военкоматам вопросы об «облавах» на резервистов, о которых сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом пишет ТАСС.

Полицейские устроили «облавы» на резервистов в подъездах жилых домов в Петербурге 14 октября. Очевидцы сообщали, что стражи правопорядка ждали, когда мужчины выйдут из квартир на работу, и в этот момент вручали им повестки. Похожая ситуация сложилась в Москве, где на резервистов устраивали «облавы» у станций метро.