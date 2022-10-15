Сенатор ответил на угрозы Борреля в адрес России

Пушков ответил на угрозы Борреля пословицей «Что у одних на уме, у других — на языке»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, который ранее выступил с угрозами в адрес России. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

«Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других — на языке», — пословицей ответил сенатор на заявление Борреля.

Ранее Кремль констатировал фактическое отсутствие контактов с Европой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что европейские партнеры являются оппонентами. «И пока они контактировать не хотят», — подчеркнул он.

13 октября Евросоюз отказался вступаться за Украину в ядерном конфликте с Россией. «Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — предупредил Москву Боррель.

При этом журналист The Wall Street Journal (WSJ) Лоуренс Норман заявил, что позиция Борреля не отражает точку зрения Евросоюза. «Боррель не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», — подчеркнул он.