В «Вашингтон Кэпиталс» рассказали об отношении к российским игрокам

В клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» рассказали об отношении к Овечкину, Орлову и Кузнецову

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» рассказали об отношении к российским игрокам Александру Овечкину, Дмитрию Орлову и Евгению Кузнецову. Слова генерального менеджера команды Брайана Маклеллана приводит The Athletic.

Маклеллан заявил, что отношения в команде не поменялись из-за политики. «Это наши ребята. Мы знаем их как личностей — ничего общего с чем-то политическим. Я просто думаю, что этим парням трудно все хорошо понять или высказывать общественное мнение по этому поводу», — отметил он.

В марте «Вашингтон» выразил готовность оказать помощь российским игрокам клуба и их родным. «Мы осознаем, что они оказались в тяжелой ситуации», — говорилось в заявлении команды.

В составе «Кэпиталс» выступают четверо россиян. Помимо защитника Орлова и нападающих Овечкина и Кузнецова, в столичной команде играет вратарь Илья Самсонов.