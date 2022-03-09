«Вашингтон Кэпиталс» сделал заявление о российских игроках команды

«Вашингтон Кэпиталс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), поддержал российских игроков клуба. Об этом сообщается в Twitter команды.

«Мы осознаем, что они оказались в тяжелой ситуации, и считаем необходимым оказать помощь им и их родным», — говорится в заявлении. «Кэпиталс» также выразили обеспокоенность ситуацией на Украине.

В составе «Кэпиталс» выступают четверо россиян. Это вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Ранее в среду, 9 марта, Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Калгари Флеймс» (5:4) и довел количество заброшенных шайб в НХЛ до 766. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром, находящимся на третьем месте в списке лучших снайперов лиги в истории.