Стала известна «уничтожившая» Роналду одна фраза Фергюсона

Эвра рассказал, что тренер Фергюсон уничтожил Роналду фразой о голах большим клубам

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заявил, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон оказал большое влияние на карьеру нападающего Криштиану Роналду. Его слова стали известны Betfair.

«Я помню, как однажды Фергюсон уничтожил его одной фразой. Был матч с "Челси", и у Роналду не удалась игра. Фергюсон сказал ему: "Легко сделать хет-трик против "Болтона" или "Блэкберна", но как насчет больших команд?"» — вспомнил футболист. Он добавил, что после этого Роналду начал забивать в важных матчах, а также улучшил свою голевую статистику.

В сентябре прошлого года Фергюсон рассказал о том, как повлиял на возвращение Роналду в МЮ. Он заявил, что не хотел перехода португальца в «Манчестер Сити», поэтому предпринял определенные шаги для его возвращения в МЮ. Тренер пообщался с семьей Глейзер, владеющей клубом, и дал понять, что Роналду окажет положительное влияние на молодых игроков.

На данный момент португальский футболист выступает за МЮ. До этого он играл в команде под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год. Вместе они завоевали три чемпионских титула в Англии и выиграли Лигу чемпионов.