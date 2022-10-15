Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Химки
Сегодня
14:00 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Торпедо М
Сегодня
14:00 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Лестер Сити
Сегодня
14:30 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|11-й тур
Краснодар
Сегодня
16:30 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|11-й тур
11:16, 15 октября 2022Спорт

Стала известна «уничтожившая» Роналду одна фраза Фергюсона

Эвра рассказал, что тренер Фергюсон уничтожил Роналду фразой о голах большим клубам

Фото: Phil Noble / Reuters

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заявил, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон оказал большое влияние на карьеру нападающего Криштиану Роналду. Его слова стали известны Betfair.

«Я помню, как однажды Фергюсон уничтожил его одной фразой. Был матч с "Челси", и у Роналду не удалась игра. Фергюсон сказал ему: "Легко сделать хет-трик против "Болтона" или "Блэкберна", но как насчет больших команд?"» — вспомнил футболист. Он добавил, что после этого Роналду начал забивать в важных матчах, а также улучшил свою голевую статистику.

В сентябре прошлого года Фергюсон рассказал о том, как повлиял на возвращение Роналду в МЮ. Он заявил, что не хотел перехода португальца в «Манчестер Сити», поэтому предпринял определенные шаги для его возвращения в МЮ. Тренер пообщался с семьей Глейзер, владеющей клубом, и дал понять, что Роналду окажет положительное влияние на молодых игроков.

На данный момент португальский футболист выступает за МЮ. До этого он играл в команде под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год. Вместе они завоевали три чемпионских титула в Англии и выиграли Лигу чемпионов.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Россиян оштрафовали на 85 миллионов рублей за дискредитацию армии
В России выявили 13 384 новых заболевших COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили о выявлении вируса гриппа H3N2
В Херсонской области сообщили об активном наступлении ВСУ
Стала известна «уничтожившая» Роналду одна фраза Фергюсона
Спрос россиян на услуги тарологов и нумерологов вырос на фоне мобилизации
В Великобритании предсказали отставку Трасс через пару недель
МИД России заявил о поражении проекта НАТО на Украине
В Приморье районного военкома нашли погибшим
Возгорание бензовоза и автосервиса в Москве попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.