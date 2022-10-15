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00:02, 15 октября 2022Россия

Россиянину со сломанной рукой предписали явиться в военкомат в течение 12 часов

Mash: в Москве вручили повестку негодному к призыву по здоровью мужчине со сломанной рукой

Фото: Elena Mayorova/ Globallookpress.com

В Москве на выходе со станции метро «Бибирево» сотрудники полиции вручили повестку россиянину со сломанной рукой, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Олег рассказал, что у него военный билет с категорией В, в армии мужчина не служил. Кроме того, его признали негодным по здоровью, когда тот пять раз пытался поступить в военное училище.

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Полицейские проверили у Олега паспорт и вручили повестку, в которой предписывается явиться в военкомат в течение 12 часов.

О вручении резервистам повесток у станций метро в Москве ранее сообщил член Президентского совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он рассказал, что один из таких случаев произошел у станции «Щелковская» — там, по его утверждению, сотрудники полиции хватали всех без разбора.

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал сообщения о массовых облавах на призывников в Москве, назвав их дезинформацией от паникеров. По его словам, никаких специальных мероприятий в столице не происходит, это плановые рейды, однако в списках могли оказаться и уклоняющиеся от призыва. Депутат уточнил, что информацию подтвердил военный комиссар Москвы.

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Марина Совина
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