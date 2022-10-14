Думский комитет по обороне прокомментировал сообщения об облавах на призывников

Депутат Картаполов: специальных мероприятий и облав на призывников в Москве не происходит

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о массовых облавах на призывников в Москве. По его словам, никаких специальных мероприятий в столице не происходит.

Депутат уточнил, что информацию подтвердил военный комиссар Москвы, и назвал ее выдаваемой за действительное вредителями и паникерами.

Глава комитета отметил, что в столице происходили плановые, регулярные разыскные мероприятия, в списках нарушителей могли оказаться граждане, уклоняющиеся от призыва.

«Подчеркну — в этой ситуации военные комиссариаты столицы и сотрудники правоохранительных органов действуют исключительно в правовом поле. Но никаких специальных мероприятий и тем более облав в Москве не происходит», — сказал Картаполов.

Он добавил, что в столице ведется плановая работа по выполнению поручений президента России Владимира Путина по проведению частичной мобилизации, она находится под контролем мэра Москвы Сергея Собянина. Сигналы об ошибочно врученных повестках своевременно устранены или решаются при явке гражданина в военкомат.

О вручении резервистам повесток у станций метро в Москве ранее сообщил член Президентского совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он рассказал, что один из таких случаев произошел у станции «Щелковская» — там, по его утверждению, сотрудники полиции хватали всех без разбора.

