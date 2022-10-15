«Локомотив» одержал первую победу после увольнения тренера

«Локомотив» победил «Торпедо» со счетом 1:0 и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Торпедо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 48-й минуте забил полузащитник «железнодорожников» Артем Карпукас.

Таким образом, после 13 матчей «Локомотив» поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. По итогам прошлого тура, в котором «железнодорожники» разгромно проиграли «Сочи» со счетом 0:4, клуб уволил главного тренера, немца Йозефа Циннбауэра. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андрей Федоров.

«Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в активе шесть очков. Команду также возглавил новый тренер — Андрей Талалаев.

В следующем туре «Локомотив» примет московское «Динамо» 22 октября, «Торпедо» днем позднее сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».