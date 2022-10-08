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Спорт

«Локомотив» расстался с главным тренером

«Локомотив» уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Локомотив» расстался с главным тренером, немцем Йозефом Циннбауэром. Об этом сообщается на сайте команды.

Также был уволен спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн.

Циннбауэр начал работу в команде в июне этого года. После 12 матчей «железнодорожники» занимают 14-е место, имея в активе девять очков и находясь в зоне вылета. Ранее 8 октября команда разгромно проиграла «Сочи» со счетом 0:4.

Циннбауэр играл в чемпионате Германии на позиции полузащитника за «Карлсруэ» и «Майнц». Он возглавлял немецкий «Гамбург», «Санкт-Галлен» из Швейцарии и «Орландо Пайретс» из ЮАР.

Анастасия Борисова
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