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«Сочи» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

«Сочи» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ со счетом 4:0, дубль оформил Жоаозиньо
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

«Сочи» обыграл московский «Локомотив» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 4:0. На 33-й минуте голом отличился полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа. На 67-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Жоаозиньо. На 82-й минуте он оформил дубль, доведя счет до разгромного. На второй добавленной ко второму тайму минуте забил нападающий Владислав Сарвели.

Таким образом, после 12 матчей «Сочи» располагается на шестом месте, набрав 20 очков. «Железнодорожники» занимают 14-е место, имея в активе девять очков.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Торпедо» 15 октября, а Сочи — с самарскими «Крыльями Советов» днем ранее.

Анастасия Борисова
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