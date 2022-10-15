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18:25, 15 октября 2022Спорт

Капитан «Локомотива» обвинил одноклубников в безразличии

Капитан футбольного «Локомотива» Дмитрий Баринов обвинил одноклубников в безразличии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов обвинил одноклубников в безразличии. Об этом он заявил «РБ Спорт».

Футболист посетовал на то, что некоторые партнеры по команде не были озабочены результатами команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). «Не могу сказать за остальных. Но на некоторых смотришь и такое ощущение, что им до *****», — поделился он.

Ранее 15 октября «Локомотив» одержал победу над столичным «Торпедо» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Благодаря этой победе железнодорожники прервали серию из пяти поражений в чемпионате России. Московская команда поднялась на 12-е место в таблице РПЛ.

Дарья Коршунова
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