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15:26, 15 октября 2022Россия

Мурашко рассказал о пострадавших при стрельбе в Ижевске

Мурашко: 10 раненных при стрельбе в Ижевске остаются в больницах, один в тяжелом состоянии

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Десять раненных при стрельбе в школе в Ижевске остаются в больницах, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Сейчас на стационарном лечении 10 человек, включая двоих взрослых», — заявил он. При этом Мурашко заявил, что один ребенок проходит лечение в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, его состояние оценивается как критически тяжелое.

Стрельба в удмуртской школе произошла 26 сентября. По последним данным Следственного комитета, погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние. После случившегося в республике с 26 по 29 сентября объявлен траур.

Школу атаковал ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения. О его мотивах ничего не известно. Соседи россиянина рассказали, что семья мужчины никогда ни с кем не общалась, сам Казанцев жил в квартире с бабушкой и матерью и был нелюдим. После атаки на школу он покончил с собой.

Семьям погибших при стрельбе в российской школе выплатят по миллиону рублей. Власти Удмуртии сообщили, что пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, положены выплаты по 500 тысяч рублей.

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Варвара Кошечкина
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