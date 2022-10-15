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08:41, 15 октября 2022Бывший СССР

В Киеве сообщили о ракетном ударе по области

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин, жертв нет
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Volodymyr Tarasov/ Globallookpress.com

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале сообщил о ракетном ударе по области.

Он отметил, что удар пришелся на одну из общин. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, предварительно обошлось без жертв.

Воздушная тревога зазвучала в субботу, 15 октября, по всей Украине, в Волынской, Ровненской и Тернопольской областях на западе страны, в южных Одесской и Николаевской областях, а также Полтавской и Сумской областях, а также в Киеве.

Ночью в городе Запорожье раздались взрывы, в результате ударов начался пожар. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. Представитель администрации отметил, что пострадали объекты инфраструктуры.

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Марина Совина
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