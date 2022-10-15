Воздушная тревога зазвучала по всей Украине

Администрации сразу нескольких областей Украины сообщили о включении воздушной тревоги

Воздушная тревога зазвучала в субботу, 15 октября, по всей Украине, пишет РИА Новости.

Как уточнили в Telegram-канале руководства украинской столицы, тревога была также объявлена в Киеве. Кроме того, администрации сразу нескольких областей Украины опубликовали похожие сообщения в официальных каналах. Воздушная тревога была объявлена в Волынской, Ровненской и Тернопольской областях на западе страны, в южных Одесской и Николаевской областях, а также Полтавской и Сумской областях.

В понедельник, 10 октября, по нескольким регионам Украины прокатилась череда взрывов. Стало известно о взрывах в разных частях Киева, в том числе на улице Владимирской, где располагается здание Службы безопасности Украины (СБУ).

Из-за обстрелов Киева власти украинской столицы приняли решение отменить занятия в местных школах.