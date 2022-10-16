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10:29, 16 октября 2022Бывший СССР

Опубликовано видео последствий обстрела администрации Донецка

В сети появилось видео последствий обстрела администрации Донецка

В сети появилось видео последствий обстрела администрации Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают «Известия».

На опубликованных кадрах видно, что здание серьезно пострадало. В помещении выбиты все окна, разрушен потолок. Сразу после обстрела на территории администрации началось задымление. Известно, что три автомобиля, находившиеся рядом с зданием, сгорели.

16 октября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что при обстреле ВСУ повреждено здание городской администрации.

Позже в штабе теробороны ДНР заявили, что в результате инцидента пострадали двое мирных жителей. Отмечается, что они были доставлены в Республиканский травматологический центр.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — добавили представители штаба, обращаясь к местным жителям.

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Анастасия Астахова
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