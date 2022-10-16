При обстреле администрации Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека

В штабе теробороны ДНР сообщили о двух пострадавших при обстреле ВСУ администрации Донецка

Два человека пострадали в результате обстрела здания городской администрации Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил штаб теробороны Донецкой народной республики (ДНР) в официальном Telegram-канале.

В штабе теробороны ДНР рассказали, что при обстреле администрации Донецка пострадали двое мирных жителей. Отмечается, что они были доставлены в Республиканский травматологический центр.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — добавили представители штаба, обращаясь к местным жителям.

О том, что в результате обстрела ВСУ было повреждено здание администрации Донецка, сообщил ранее 16 октября мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в здании были выбиты окна, а три автомобиля, находившиеся рядом с администрацией, сгорели. При этом он не уточнил, есть ли пострадавшие в результате обстрела.