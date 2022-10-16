Байдену предрекли ухудшение отношений с Саудовской Аравией

Журналист FT: у США могут ухудшиться отношения с Саудовской Аравией из-за решения Байдена

Журналист Эндрю Ингленд предрек президенту США Джо Байдену ухудшение отношений с Саудовской Аравией, в случае если он примет жесткие меры в отношении королевства за его совместное решение с Россией сократить нефтедобычу рамках ОПЕК+. Соответствующая колонка опубликована в Financial Times.

Автор статьи пишет, что в настоящий момент Байден думает над ответом Вашингтона на сокращение добычи нефти со стороны Эр-Рияда. Как утверждает Ингленд, если президент США примет жесткие меры, то у него будет «ограниченное пространство для маневра».

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. Страны должны будут сократить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот. На фоне таких сообщений Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США.

Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду. Позднее Байден пообещал Саудовской Аравии «некоторые последствия» за сокращение нефтедобычи.

Как пояснили специалисты газете Financial Times, американские власти не могут себе позволить резко прекратить сотрудничество с Эр-Риядом в военной отрасли, поскольку королевство играет ключевую для Вашингтона в сохранении баланса сил на Ближнем Востоке и в качестве противовеса Ирану.