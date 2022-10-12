Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сокращение нефтедобычи

CNN: Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за решение сократить нефтедобычу

Американский президент Джо Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут последствия за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу, об этом он рассказал в интервью телекомпании CNN.

Глава государства отказался уточнять, какие меры будут приняты против Саудовской Аравии. «Будут некоторые последствия за то, что они сделали вместе с Россией», — подчеркнул он. Байден пообещал заняться этим вопросом вместе с Конгрессом, когда тот возобновит работу. «Я не буду говорить о том, что я рассматриваю и имею в виду, но последствия будут», — пригрозил он.

Ранее в США заявили, что приняв решение сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия помогает России в специальной военной операции на Украине.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года. Страны будут должны сократить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот.