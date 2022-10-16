Стало известно решение по допуску россиян к Европейским играм 2023 года

Российских спортсменов отказались допустить к Европейским играм 2023 года

Стало известно решение Европейского олимпийского комитета (ЕОК) по допуску сборных России и Белоруссии к Европейским играм летом 2023 года. Об этом сообщает Inside the Games.

«Дам предельно ясный ответ: в нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов невозможно», — заявил президент организации Спирос Капралос во время пресс-конференции в Польше. Он отметил высокий интерес к этому вопросу со стороны СМИ.

13 октября министр спорта России Олег Матыцин оценил вероятность участия страны в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он выразил надежду на допуск российских и белорусских спортсменов, напомнив, что ряд международных федераций разрешили им приехать на турниры.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, отстраненные атлеты продолжают выступления без флага.