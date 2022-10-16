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08:12, 16 октября 2022Спорт

Игрок «Миннесоты» рассказал о забавной традиции Капризова

Игрок «Миннесоты» Цуккарелло рассказал, что Капризов звонит ему вечером и поет для дочери

Фото: Brad Rempel-USA TODAY Sports / Reuters

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Матс Цуккарелло рассказал о забавной традиции российского форварда Кирилла Капризова. Его слова в Twitter приводит журналист The Athletic Майкл Руссо.

Цуккарелло поделился, что у Капризова есть вечерняя традиция звонить ему по видеосвязи и желать его дочери спокойной ночи. «Он поет для нее каждый вечер. Он дядя Кирилл», — отметил хоккеист.

1 августа стало известно о прибытии Капризова в США. Ранее у хоккеиста возникли проблемы при въезде в страну. Предположительно, у спортсмена не оказалось визы, несмотря на пятилетний контракт с клубом НХЛ.

Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2020 году дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком по итогам сезона-2020/2021.

Дарья Коршунова
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