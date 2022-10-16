В Москве начались переговоры с ООН по зерновой сделке

В Москве начались переговоры России с ООН по зерновой сделке

В Москве начались переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее со ссылкой на дипломатический источник, в столицу России прибыл заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.

Как сообщает агентство, по словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, целью поездки является продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.

Ранее координатор продуктовой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов, в ООН Амир Махмуд Абдулла заявил, что ее действие может быть расширено. Он также подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что договор могут не продлить.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также выступал с призывом продлить зерновую сделку, действие которой прекращается в ноябре. Он отметил, что до специальной военной операции России на Украине не было необходимости в подобном договоре.