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12:03, 15 октября 2022Мир

В ООН допустили расширение зерновой сделки

Координатор ООН по зерновой сделке Абдулла допустил расширение и продление ее действия

Фото: Hugh Rutherford / World Food Programme / Reuters

Действие продуктовой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов, может быть расширено, допустил ее координатор в ООН Амир Махмуд Абдулла. Его слова передает Politico.

По словам Абдуллы, он оптимистично настроен в отношении продления сделки, которое состоится 19 ноября. Он также подчеркнул, что нет никаких оснований полагать, что договор могут не продлить.

«Все, что я слышал, говорит о том, что он будет не только продлен, но и потенциально расширен», — сказал он, добавив, что сохранение экспортного коридора входит в интересы всех сторон соглашения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с призывом продлить зерновую сделку, действие которой прекращается в ноябре. Он отметил, что до специальной военной операции России на Украине не было необходимости в подобном договоре.

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Виктория Кондратьева
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