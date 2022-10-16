Запущенный «Ангарой» военный спутник внесли в каталог космических объектов

Военный спутник, запущенный ракетой «Ангара-1.2», внесли в реестр космических объектов

Выведенный на орбиту спутник «Космос-2560» Минобороны РФ внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

СККП представляет из себя единую закрытую базу данных с информацией обо всех космических объектах, созданных человеком. В нее вносят о координатах мест, где расположен объект, идентификационные номера, данные о государственной принадлежности, целевом назначении и другие детали.

Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в субботу, 15 октября, в 22:55 по московскому времени. Спустя несколько часов спутник был выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России.