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19:00, 16 октября 2022Бывший СССР

В Запорожье предрекли планы ВСУ подготовить городу судьбу Мариуполя

Рогов заявил, что украинские военные готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Фото: Александр Черный / Коммерсантъ

Член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят городу судьбу Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что украинских военнослужащих расселяют в пустующие или отобранные квартиры, расположенные рядом с гражданским населением. Тем самым ВСУ использует жителей города в качестве живого щита, как ранее делали бойцы украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в Мариуполе.

В субботу, 15 октября, секретарь горсовета Запорожья Куртев сообщил о взрывах и пожаре в результате ударов. Представитель администрации отметил, что пострадали объекты инфраструктуры. Спустя час он заявил об отбое воздушной тревоги.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил о вероятном дипломатическом завершении конфликта с Россией.

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Анастасия Астахова
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