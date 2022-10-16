В Запорожье предрекли планы ВСУ подготовить городу судьбу Мариуполя

Рогов заявил, что украинские военные готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят городу судьбу Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что украинских военнослужащих расселяют в пустующие или отобранные квартиры, расположенные рядом с гражданским населением. Тем самым ВСУ использует жителей города в качестве живого щита, как ранее делали бойцы украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в Мариуполе.

В субботу, 15 октября, секретарь горсовета Запорожья Куртев сообщил о взрывах и пожаре в результате ударов. Представитель администрации отметил, что пострадали объекты инфраструктуры. Спустя час он заявил об отбое воздушной тревоги.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил о вероятном дипломатическом завершении конфликта с Россией.