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15:59, 17 октября 2022Россия

В Петербурге вернули домой трех ошибочно мобилизованных

Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге трех ошибочно мобилизованных мужчин вернули домой

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге трех ошибочно мобилизованных мужчин вернули домой. Об этом губернатор города Александр Беглов сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Он перечислил случаи ошибочной мобилизации, о которых ему стало известно благодаря обращениям граждан в социальной сети. Домой вернулся житель Петербурга, которому недавно сделали операцию по установке импланта. Для мужчины действовали медицинские ограничения, сообщил Беглов.

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«В пригороде мобилизовали аспиранта одного из петербургских университетов. Ко всему прочему выяснилось, что он — высококвалифицированный IT-специалист в крупной отечественной компании», — написал губернатор.

По его словам, под ошибочный призыв попал мужчина с несколькими сердечно-сосудистым заболеваниями, у него также была бронь.

Ранее Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления Виктора Шевченко. На эту должность назначен Владимир Буянов, который работал первым заместителем начальника управления.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в столице. Градоначальник заявил, что повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекращают свое действие. В Петербурге о выполнении поставленных Минобороны и Указом президента задач пока не сообщалось.

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Анастасия Шейкина
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