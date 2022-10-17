Найден способ устранения симптомов деменции без применения лекарств

EClinicalMedicine: психотерапия устранила симптомы деменции без применения лекарств

Ученые из Калифорнийского университета нашли новый способ, помогающий устранить симптомы пациентам с деменцией, чувствующих тревогу или депрессивные проявления, без применения лекарственных препаратов. Результаты работы описаны в журнале EClinicalMedicine.

Для этого исследователи проанализировали данные 2,5 миллионов человек, которые имели клинические проявления депрессии, тревожности, а также прошли курс психологической терапии с 2012 по 2019 год. Затем специалисты рассмотрели анкеты людей с деменцией до начала консультирования — всего 1549 пациентов. Кроме того, в исследование была включена контрольная группа без слабоумия, состоящая из 1329 человек.

Оказалось, что среди людей с деменцией психотерапия была эффективным методом лечения, а у 63 процентов испытуемых наблюдалось уменьшение симптомов депрессии и тревожности. Кроме того, примерно 40 процентов участников полностью выздоровели. В контрольной группе 70 процентов добровольцев отметили улучшение симптомов, а 47 процентов выздоровели. Полученные результаты также согласуются с выводами более ранних исследований.

В октябре 2022 года сотрудники Кембриджского университета представили способ обнаружении деменции за девять лет до клинических проявлений и постановки диагноза.