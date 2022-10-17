Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 17 октября 2022Наука и техника

Найден способ устранения симптомов деменции без применения лекарств

EClinicalMedicine: психотерапия устранила симптомы деменции без применения лекарств

Фото: Christoph Soeder / DPA / Globallookpress.com

Ученые из Калифорнийского университета нашли новый способ, помогающий устранить симптомы пациентам с деменцией, чувствующих тревогу или депрессивные проявления, без применения лекарственных препаратов. Результаты работы описаны в журнале EClinicalMedicine.

Для этого исследователи проанализировали данные 2,5 миллионов человек, которые имели клинические проявления депрессии, тревожности, а также прошли курс психологической терапии с 2012 по 2019 год. Затем специалисты рассмотрели анкеты людей с деменцией до начала консультирования — всего 1549 пациентов. Кроме того, в исследование была включена контрольная группа без слабоумия, состоящая из 1329 человек.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Оказалось, что среди людей с деменцией психотерапия была эффективным методом лечения, а у 63 процентов испытуемых наблюдалось уменьшение симптомов депрессии и тревожности. Кроме того, примерно 40 процентов участников полностью выздоровели. В контрольной группе 70 процентов добровольцев отметили улучшение симптомов, а 47 процентов выздоровели. Полученные результаты также согласуются с выводами более ранних исследований.

В октябре 2022 года сотрудники Кембриджского университета представили способ обнаружении деменции за девять лет до клинических проявлений и постановки диагноза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил об «очень тяжелых боях» в районах двух городов Украины
Тренер ЦСКА оценил поведение наставника «Спартака» фразой «прыгало что-то»
В двух областях Украины произошли взрывы
Назван процент поддерживающих Байдена американцев
Найден способ устранения симптомов деменции без применения лекарств
Акции Tesla обвалились
Британских консерваторов попросили о вотуме недоверия Трасс
В Белоруссии заявили о готовности защищать страну с оружием в руках
В ФРГ поняли позицию Венгрии в вопросе антироссийских санкций
Трасс сочли «феерической катастрофой» для Великобритании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.