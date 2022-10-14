Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:31, 14 октября 2022Наука и техника

Деменцию научились обнаруживать за девять лет до ее проявлений

Alzheimer's & Dementia: деменцию научились обнаруживать за девять лет до ее проявлений

Фото: Tim Doerfler / Unsplash

Ученые из Кембриджского университета научились обнаруживать деменцию за девять лет до клинических проявлений и постановки диагноза. Результаты работы опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные около полумиллиона человек из британского биобанка в возрасте от 40 до 69 лет. У испытуемых собрали информацию об их состоянии здоровья, потере и наборе веса, а также попросили пройти тесты на решение задач, качество памяти и скорость реакции. Первыми признаками, которые проявлялись задолго до видимых в исследованиях нарушений в мозгу, стали трудности с решением задач и запоминанием чисел. У таких людей впоследствии развилась болезнь Альцгеймера или лобно-височная деменция.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Авторы считают, что полученные результаты выделяют группу риска, которой следует проходить скрининг, чтобы отобрать тех, кому следует начать различные процедуры для снижения вероятности развития деменции.

Ранее международная команда специалистов представила способ снизить риск старческого слабоумия вдвое: ежедневно совершать десять тысяч шагов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о планах наступления ВСУ на запорожском и лиманском направлениях
Житель Подмосковья неделю проходил со смертельно опасной травмой бедра
Врач перечислила простые способы укрепить иммунитет осенью
В Мариуполе сообщили о неудачной попытке атаки ВСУ
Опрос показал разочарование британцев политикой Лиз Трасс
iPhone 14 Plus провалился в продаже
В Белоруссии опровергли введение в стране режима КТО
Эрдоган объявил о создании газового хаба в Турции в кратчайшие сроки
Историк рассказал о связи гитлеровцев и бандеровцев
В МИД высказались о ядерных учениях НАТО близ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.