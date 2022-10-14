Деменцию научились обнаруживать за девять лет до ее проявлений

Alzheimer's & Dementia: деменцию научились обнаруживать за девять лет до ее проявлений

Ученые из Кембриджского университета научились обнаруживать деменцию за девять лет до клинических проявлений и постановки диагноза. Результаты работы опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные около полумиллиона человек из британского биобанка в возрасте от 40 до 69 лет. У испытуемых собрали информацию об их состоянии здоровья, потере и наборе веса, а также попросили пройти тесты на решение задач, качество памяти и скорость реакции. Первыми признаками, которые проявлялись задолго до видимых в исследованиях нарушений в мозгу, стали трудности с решением задач и запоминанием чисел. У таких людей впоследствии развилась болезнь Альцгеймера или лобно-височная деменция.

Авторы считают, что полученные результаты выделяют группу риска, которой следует проходить скрининг, чтобы отобрать тех, кому следует начать различные процедуры для снижения вероятности развития деменции.

Ранее международная команда специалистов представила способ снизить риск старческого слабоумия вдвое: ежедневно совершать десять тысяч шагов.