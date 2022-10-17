Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Барыс
1:1
Перерыв
live
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
4:2
2-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
0:0
2-й период
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|9-й тур
17:37, 17 октября 2022Спорт

Дацик в спарринге отправил Александра Емельяненко в нокдаун

Боец Вячеслав Дацик отправил в нокдаун Александра Емельяненко в спарринге

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бойцы смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко провели спарринг во время пресс-конференции на Hardcore Boxing. Видео доступно на YouTube-канале промоушена.

После обмена несколькими ударами Дацик отправил соперника в нокдаун. Емельяненко смог продолжить схватку, однако вскоре упал на канаты и захромал, после чего рефери остановил спортсменов.

25 сентября в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем по правилам бокса, Дацик нокаутировал Емельяненко. Судья остановил схватку на 12-й секунде.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. Всего на счету 42-летнего россиянина семь побед и восемь поражений в MMA.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выполнении в Москве задач по мобилизации
Доктор Мясников заявил об опасности нарушения режима сна
Авербух оценил работу Щербаковой и Загитовой в «Ледниковом периоде»
Россия примет меры для противодействия подрывной работе западных стран
В США высказались о взаимных инспекциях ядерного оружия с Россией
В Москве рассказали о судьбе желающих отправиться в зону СВО добровольцев
Самойлова и Джиган показали видео отдыха на яхте
Исполнительница роли Белоснежки пообещала свежий взгляд на героиню
«Газпром» сообщил о сокращении добычи на 18 процентов
Дацик в спарринге отправил Александра Емельяненко в нокдаун
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.