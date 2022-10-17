Дацик в спарринге отправил Александра Емельяненко в нокдаун

Боец Вячеслав Дацик отправил в нокдаун Александра Емельяненко в спарринге

Бойцы смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко провели спарринг во время пресс-конференции на Hardcore Boxing. Видео доступно на YouTube-канале промоушена.

После обмена несколькими ударами Дацик отправил соперника в нокдаун. Емельяненко смог продолжить схватку, однако вскоре упал на канаты и захромал, после чего рефери остановил спортсменов.

25 сентября в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем по правилам бокса, Дацик нокаутировал Емельяненко. Судья остановил схватку на 12-й секунде.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. Всего на счету 42-летнего россиянина семь побед и восемь поражений в MMA.