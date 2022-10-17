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14:11, 17 октября 2022Спорт

Стала известна дата следующего боя Фьюри

International Boxing News: Тайсон Фьюри проведет бой с Дереком Чисорой 3 декабря в Лондоне

Фото: Matt Davies / Globallookpress.com

Стала известна дата следующего боя британского боксера Тайсона Фьюри. Об этом в Twitter сообщает International Boxing News.

По информации портала, 3 декабря Фьюри встретится с соотечественником Дереком Чисорой. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Боксеры поспорят за пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

26 сентября Фьюри объявил о срыве боя с соотечественником Энтони Джошуа, который был запланирован на декабрь. Спортсмен объяснил, что контракт на поединок не был подписан вовремя. Он добавил, что хотел бы встретиться в ринге с немцем Мануэлем Чарром.

Фьюри — действующий чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. На его счету 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. В активе Чисоры 33 выигранных боя и 12 поражений.

Ксения Курашкина
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