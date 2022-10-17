16-летний шахматист обыграл Карлсена

16-летний индиец Гукеш Доммараджу обыграл Магнуса Карлсена на турнире Aimchess Rapid

16-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу обыграл чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена в девятом раунде турнира Aimchess Rapid. Об этом сообщает ABC.

Карлсен находился в более выигрышной позиции, однако совершил грубую ошибку и сдался. «Победа над Магнусом — это нечто особенное, но я не очень горжусь этой игрой», — сказал Доммараджу по окончании партии. Он стал самым молодым шахматистом, которому удалось обыграть норвежца в статусе чемпиона мира.

В 2019 году Доммараджу установил другой рекорд. Он был признан самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, получив это звание в возрасте 12 лет, семи месяцев и 17 дней.

23 сентября президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович выразил недовольство поведением Карлсена в ситуации с американцем Хансом Ниманном. Во время онлайн-турнира Champions Chess Tour норвежец сдался после двух ходов партии против 18-летнего шахматиста из-за подозрений в жульничестве со стороны соперника.