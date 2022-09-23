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Спорт

В ФИДЕ выразили недовольство поведением Карлсена

Глава ФИДЕ Дворкович заявил, что поведение Карлсена может нанести ущерб шахматам
Магнус Карлсен

Магнус Карлсен. Фото: Claus Bech / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович выразил недовольство поведением чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в ситуации с американцем Хансом Ниманном. Его заявление приводится на сайте организации.

Дворкович заявил, что поведение Карлсена может нанести ущерб шахматам. «Мы твердо верим, что чемпион мира несет моральную ответственность, связанную с его статусом, поскольку он рассматривается как глобальный посол игры. Его действия влияют на репутацию его коллег, спортивные результаты», — отметил он.

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Глава ФИДЕ добавил, что разделяет озабоченность Карлсена по поводу вреда, который наносит жульничество. Дворкович подчеркнул, что федерация готова провести расследование ситуации.

Во время онлайн-турнира Champions Chess Tour Карлсен сдался после двух ходов партии против Ниманна. Ранее обладатель мировой шахматной короны снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour после поражения от американца. Отмечалось, что норвежец принимал решения из-за подозрений в жульничестве со стороны Ниманна.

Дарья Коршунова
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