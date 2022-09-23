В ФИДЕ выразили недовольство поведением Карлсена

Глава ФИДЕ Дворкович заявил, что поведение Карлсена может нанести ущерб шахматам

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович выразил недовольство поведением чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в ситуации с американцем Хансом Ниманном. Его заявление приводится на сайте организации.

Дворкович заявил, что поведение Карлсена может нанести ущерб шахматам. «Мы твердо верим, что чемпион мира несет моральную ответственность, связанную с его статусом, поскольку он рассматривается как глобальный посол игры. Его действия влияют на репутацию его коллег, спортивные результаты», — отметил он.

Глава ФИДЕ добавил, что разделяет озабоченность Карлсена по поводу вреда, который наносит жульничество. Дворкович подчеркнул, что федерация готова провести расследование ситуации.

Во время онлайн-турнира Champions Chess Tour Карлсен сдался после двух ходов партии против Ниманна. Ранее обладатель мировой шахматной короны снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour после поражения от американца. Отмечалось, что норвежец принимал решения из-за подозрений в жульничестве со стороны Ниманна.