У российских чиновников конфисковали имущество на два миллиарда долларов

Генпрокурор РФ Краснов: у российских чиновников изъяли имущество на 2 млрд долларов

В России суды по искам прокуратуры конфисковали у чиновников имущество на общую сумму свыше двух миллиардов долларов, что свидетельствует об эффективной системе контроля за доходами, выстроенной в стране. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом в Эр-Рияде, передает «Интерфакс».

По его словам, в последние годы ведется надзор за расходами и оборотом имущества не только госслужащих, но и их близких родственников. Сформировалась практика изъятия денежных средств коррупционного происхождения в доход государства, отметил Краснов, указав, что российские прокуроры наделены правом подавать такие иски в отношении чиновников, которые не смогли доказать законность происхождения имущества и активов.

26 августа сообщалось, что Генпрокуратура взыскала 180 миллионов рублей с бывшего начальника Ставропольской районной ГИБДД Алексея Сафонова — по ходатайству ведомства Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск, и согласно нему имущество на эквивалентную сумму будет обращено в доход государства. Проверка показала, что сведений о законности источников, за счет которых это имущество приобреталось, не было представлено.