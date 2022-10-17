США предупредили о бумеранге при попытках наказать ОПЕК+

Bloomberg: США дорого заплатят за попытку наказать Саудовскую Аравию за решение ОПЕК+

Попытка США наказать Саудовскую Аравию и других производителей нефти за решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может обернуться бумерангом и ударить по самим Соединенным Штатам, пишет журналист Bloomberg Хавьер Блас.

По словам автора, ключевым инструментом Вашингтона против Эр-Рияда является «закон о запрете картелей по добыче и экспорту нефти» или NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Он предлагает подчинить ОПЕК антимонопольному «закону Шермана», уточнило издание. По мнению Бласа, принятие документа позволит Вашингтону подать антимонопольный иск против ОПЕК+ за «манипулирование ценами на мировом рынке нефти».

По мнению журналиста, в ответ страны картеля примут против США меры, и Вашингтон дорого заплатит за свои действия. «Саудовцы могут избавиться от финансовых активов США и открыто заговорить о ценообразовании на нефть не в долларах», — предупредил Блас.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. 8 октября президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране.