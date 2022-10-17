Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:00, 17 октября 2022Россия

Эвакуацию жителей соседних с местом падения самолета домов в Ейске отменили

Отменена эвакуация жителей домов в Ейске, близлежащих к пострадавшей девятиэтажке

Фото: Феликс Папикян / РИА Новости

Эвакуация жителей домов в Ейске, близлежащих к пострадавшей из-за падения Су-34 девятиэтажке, отменена. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он уточнил, что остатки самолета потушены, пожар в пострадавшем доме локализован, вследствие чего эвакуация жильцов не требуется.

Ранее оперштаб Краснодарского края заявлял об эвакуации жителей домов, соседних с пострадавшей девятиэтажкой.

Жильцы пострадавшего дома будут размещены в ближайших санаториях, их обеспечат всем необходимым, утверждал оперштаб. В охваченной огнем многоэтажке проживает около 600 человек.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. После падения в доме возник сильный пожар, сообщалось, что горят все девять этажей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Число погибших при крушении истребителя в Ейске увеличилось до трех человек
ФСБ задержала начальника полиции в Брянске при получении миллиона рублей
Момент катапультирования пилотов упавшего в Ейске Су-34 сняли на видео
Эвакуацию жителей соседних с местом падения самолета домов в Ейске отменили
В iPhone 14 сломались сим-карты
Известный врач развеял мифы об иммунитете
Бывшего бойца спецназа ФСБ осудили на 18 лет за убийства бизнесменов
Мужчина разозлился на бывшую жену и сжег ее в металлической бочке
Россияне бросились скупать жилье за рубежом
Apple изменила iPhone из-за санкций США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.