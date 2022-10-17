Эвакуацию жителей соседних с местом падения самолета домов в Ейске отменили

Отменена эвакуация жителей домов в Ейске, близлежащих к пострадавшей девятиэтажке

Эвакуация жителей домов в Ейске, близлежащих к пострадавшей из-за падения Су-34 девятиэтажке, отменена. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он уточнил, что остатки самолета потушены, пожар в пострадавшем доме локализован, вследствие чего эвакуация жильцов не требуется.

Ранее оперштаб Краснодарского края заявлял об эвакуации жителей домов, соседних с пострадавшей девятиэтажкой.

Жильцы пострадавшего дома будут размещены в ближайших санаториях, их обеспечат всем необходимым, утверждал оперштаб. В охваченной огнем многоэтажке проживает около 600 человек.

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. После падения в доме возник сильный пожар, сообщалось, что горят все девять этажей.

