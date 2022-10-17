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12:36, 17 октября 2022Силовые структуры

Участника нападения на вдову певца Градского посадили на восемь лет

В Подмосковье суд приговорил к 8 годам участника разбойного нападения на вдову Градского

Фото: Grant Durr / Unsplash

Наро-Фоминский городской суд Московской области вынес приговор участнику разбойного нападения на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областной прокуратуры Екатерина Короткова.

По ее словам, мужчина признан виновным по статье 162 УК РФ («Разбой») и приговорен к восьми годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что 16 января 2022 года фигурант дела с сообщниками инициировали ДТП с участием автомобиля, которым управляла Коташенко. Угрожая ей предметом, похожим на оружие, преступники вместе с вдовой Градского приехали к ней домой и похитили 100 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении сообщников выделено в отдельное производство, отметила представитель прокуратуры.

В августе сообщалось, что за нападение на Коташенко был арестован 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов. Он владелец автомобиля, на котором грабители скрылись. После преступления мужчина поделился с бывшей женой, что его использовали: он не знал, что станет соучастником преступления. Отказаться от этой услуги он не мог, так как был должен некую сумму денег после покупки автомобиля. Таким образом, по мнению его бывшей супруги, мужчине обещали списать часть долга после этой поездки.

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Любовь Ширижик
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