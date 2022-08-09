Суд продлил арест обвиняемому по делу об ограблении вдовы певца Градского

Суд оставил в СИЗО еще на полгода обвиняемого по делу об ограблении вдовы певца Градского

Наро-Фоминский суд в Московской области продлил арест 27-летнему гражданину Таджикистана Умеджону Жабборову, обвиняемому по делу об ограблении Марины Коташенко, вдовы певца Александра Градского. Об этом сообщает BFM.ru со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Мужчина будет находиться в СИЗО еще полгода.

Ранее стало известно, что Жабборов — владелец автомобиля, на котором грабители скрылись. После преступления мужчина поделился со своей бывшей женой, что его использовали: он не знал, что станет соучастником преступления. Отказаться от этой услуги он не мог, так как был должен некую сумму денег после покупки автомобиля. Таким образом, по мнению его бывшей супруги, мужчине обещали списать часть долга после этой поездки.

Ограбление Коташенко произошло 16 января. Россиянка ехала по автомагистрали, в какой-то момент почувствовала удар в заднюю часть автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрозами заставили сесть в авто и ехать к дому.

Добравшись до дома, преступники вошли в него вместе с Коташенко, забрали 100 миллионов рублей и скрылись. Следователи установили, что в преступлении участвовали четверо человек. Ранее публиковались сведения о том, что Жабборов получил 10 миллионов рублей за свою часть «работы» в этом налете.

Предполагается, что «наводку» грабители получили в СМИ, узнав о смерти Градского и процессе дележа его наследства. В конце 2021 года Ольга Градская, бывшая жена музыканта, наняла адвокатов для борьбы за его наследство. Она уточнила, что композитор «оставил уникальный личный архив, судьба которого крайне беспокоит его соратников».